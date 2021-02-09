В лидеры по заболеваемости COVID-19 вышли Бодайбо, Усть-Кут и Ольхон. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сводки по заболеваемости коронавирусом мы читаем ежедневно. Самый большой прирост заразившихся, как и их число - традиционно в областном центре. Здесь количество инфицированных уже перевалило 18 тысяч человек, а, значит, носителем вируса стал едва ли не каждый 35-ый житель города. Но в небольших территориях ситуация еще сложнее. Вот какая информация есть в распоряжении "КП"-Иркутск".

-Конечно, выше всего заболеваемость в крупных городах, - сказала на прямом эфире заместитель губернатора Иркутской области Валентина Вобликова. -Но в пересчете на 100 тысяч жителей мы видим другую картину. Первые две позиции - за Бодайбо и Усть-Кутом. Понятно, что это вызвано большим притоком вахтовиков. Но следующим идет Ольхонский район, что, конечно, связано с потоком туристов, прежде всего неорганизованных. В пятерку входят Эхирит-Булагатский район и Усть-Илимск. Шестерку самых сложных с этой точки зрения территорий замыкает Мамско-Чуйский район, несмотря на свою отдаленность.

Сегодня на Маме около 130 зараженных. Вроде бы немного, но с учетом количества населения этой территории с ее небольшим количеством малонаселенных и труднодоступных поселков - много.