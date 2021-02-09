10 школ строят в Иркутской области. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Строительство 10 новых школ продолжается в Иркутской области. Половину из них возводят благодаря средствам нацпроекта «Образование». На эти цели выделено 1, 8 млрд. рублей, 1, 2 млрд рублей из числа этих ассигнований - за счет регионального бюджета. Где же появятся новые здания учебных заведений?

Уже заканчивается большая стройка в селе Грановщина под Иркутском, дети откроют ее двери уже первого сентября. Она рассчитана на 725 учеников. В этом году будут сданы также и школа с бассейном на 550 учащихся в Саянске, на 725 - в Слюдянке и на 520 - в Нижнеудинске. В областном центре за два года планируют возвести новое здание на улице Багратиона, куда отправятся 1275 учеников.

- В рамках областной программы «Развитие образования» строят два общеобразовательных учреждения, - продолжают в пресс-службе правительства Иркутской области. - Одно находится в поселке Мамакан Бодайбинского района, оно рассчитано на 250 учащихся, второе возводят в селе Баяндай Усть-Ордынского Бурятского округа. Учиться в нём будут 725 детей. Работы на обоих объектах завершат в 2021 году. Их стоимость составляет 408, 7 млн рублей и 874, 2 млн рублей соответственно.

Две новых школы на 1525 мест появится в Тулуне, пострадавшем от наводнения. Кроме того, в деревне Евдокимова появится школа-сад на 128 человек.