Погода в Иркутске: 10 февраля ожидается ветер до 12 м/с Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Погода в Иркутске 10 февраля: чего ждать от небесной канцелярии? Метеорологи Иркутского Гидрометцентра говорят, что снега. Осадки будут идти весь день. А еще, ветра. Сегодня сила воздушных потоков в областном центре будет от 7 до 12 м/с. Не штормовое, конечно, но и не очень приятно. Хотя на прогулку сибиряки все-таки могут решиться, так как температурные показатели весьма радостные – днем всего -4…-6.

Стоит отметить, что Яндекс при -5 за окном утром 10 февраля сообщает, что это на 9 градусов выше климатической нормы нашего региона. Но, не предел. Самое теплое 10 число в феврале было в 1970 году, тогда специалисты зафиксировали +1. А самое холодное – спустя 8 лет, приморозило до -41.

Кстати, по области иркутские синоптики обещают небольшой снег, в южных, верхнеленских, северо-восточных районах Приангарья – местами умеренный. Ветер 2-7 м/с, но возможны и порывы до 14. Днем 10 февраля уличные термометры покажут -3..-8, местами -13…-18.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08