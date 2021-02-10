11 754 жителя Иркутской области заболели ОРВИ за неделю Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Эпидемии респираторных вирусных заболеваний в Иркутской области – нет, как нет ни единого случая заражения гриппом в этом зимнем сезоне. Обычно единицы, заболевшие вирусами гриппозной этиологии, в регионе встречались уже в декабре. На календаре февраль – циркуляции гриппа в Приангарье – нет. И это не может не радовать. С ОРВИ ситуация другая, еженедельно ими заболевают тысячи человек и рост числа «простудившихся» фиксируется специалистами.

- За прошедшую неделю на территории региона зарегистрировано 11754 случая заболевания ОРВИ, из них 7607 среди детей, - сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Иркутской области. - Во всех возрастных группах населения отмечается положительный темп прироста заболеваемости.

Каким бы легким вам не казалось заболевание, специалисты отмечают, что самолечение недопустимо. При первых симптомах болезни следует обратиться к врачу.

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