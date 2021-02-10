258 случаев заражения COVID-19 подтвердились в Иркутской области за сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области вот уже пять дней отмечается снижение суточного прироста заболевших COVID-19. Коронавирус ежедневно подтверждается уже меньше, чем у 260 человек. Сегодня, 10 февраля, это число – 258.

- С начала пандемии в регионе COVID-19 регистрировали 51 521 раз, - сообщает Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области. – В ковидных госпиталях сегодня лечатся 1881 пациент. За стуки госпитализировано было 13 человек.

По данным на 10 число из них выздоровели 46 662. Только за минувшие сутки выписали 303 человек. Увы, помочь медики смогли не всем. Специалисты сообщают о еще восьми смертях от коронавируса. Всего Приангарье уже потеряло 1968 человек: причиной смерти COVID-19 стал в 1755 случаях, еще 213 заразившихся новой коронавирусной инфекцией были больны и другими тяжелыми болезнями, ставшими причиной их гибели.

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