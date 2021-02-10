Пожар трамвая в Ангарске 10 февраля 2021: травмы получила женщина-водитель

Пожар трамвая в Ангарске 10 февраля 2021: огонь вспыхнул около 10 утра Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Пожар трамвая в Ангарске 10 февраля 2021 произошел в городе нефтехимиков в 09.59 утра. Огонь вспыхнул в районе кабины водителя. Женщина пыталась сама потушить пламя и получила травмы.

- 25 пассажиров эвакуировались из общественного транспорта до приезда спасателей, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области. – В 10.06 пожар был ликвидирован. В тушении принимали участие девять пожарных на двух спецмашинах.

В итоге поврежден вагон на площади 1.5 квадратных метра, в частности повреждения в кабине вагоновожатой. Предварительные причины, из-за которых произошел пожар трамвая в Ангарске 10 февраля 2021, пока не сообщаются. В случившемся предстоит разобраться специалистам.

Водитель пыталась сама потушить пламя и была травмирована Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Пожар трамвая в Ангарске 10 февраля 2021 Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

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