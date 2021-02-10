13 контейнеров с нелегальной красной икрой сожгли в Иркутске. Фото: Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Республики Бурятия

Магазин выплатил штраф, а продукция была изъята и уничтожена. Во время проверочных рейдов перед Новым годом особое внимание специалисты Россельхознадхора Приангарья уделяли деликатесам, которые сибиряки покупают, чтобы лакомиться в новогоднюю ночь. Конечно, одним из таких продуктов является красная икра. В одной из торговых точек города сотрудники Роспотребнадзора обнаружили 13 пластиковых контейнеров с икрой кижуча – лососевой рыбы. Расфасована она была по 100 и 500 граммов.

- Продукция невозможно было идентифицировать, - сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республики Бурятия. - На упаковках отсутствовала маркировка, что не позволило установить производителя, конкретную дату выработки и срок хранения.

Так рыбный деликатес общим весом 2 килограмма 400 граммов был изъят из оборота и сожжен. Магазину назначен штраф в 20 000 рублей за нарушение трех федеральных законов, касающихся реализации продуктов питания.

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