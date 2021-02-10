Директора транспортного предприятия из Иркутской области осудят за взятку в 2 миллиона Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области перед судом ответит директор одной из транспортный компаний, которого подозревают во взяточничестве.

- По версии следствия, с 2018 по 2020 год руководитель предприятия получал деньги от индивидуального предпринимателя, - рассказали в прокуратуре Иркутской области. - Взамен обеспечивал реализацию лома черных и цветных металлов по заниженной стоимости, а также создавал условия для победы коммерсанта в торгах, ограничивая конкуренцию.

За это он получил в общей сумме два миллиона рублей. В произошедшем разбирались сотрудники УФСБ по Иркутской области, следователь СУ СК по региону, прокуратура, а теперь уголовное дело находится в суде.

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