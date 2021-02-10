Пробки в 10 баллов парализовали движение в Иркутске вечером 10 февраля.

В Иркутске 10 баллов, это на 2 балла больше, чем обычно в это время в среду. Ожидается, что пробки начнут снижаться в ближайший час, но только к 20 часам достигнут 6 баллов. Это данные Яндекса. Рассмотрим ситуацию на дорога подробнее.

- Неожиданно плотное движение сейчас на улице Ширямова. Загруженность магистрали по направлению к плотине ГЭС — 9 баллов, что на 4 балла выше обычного, - уточняет сервис. -Такая же пробка и на Старокузьмихинской.

Где сейчас точно не проехать, так вот в это районе: улица Захарова, плотина Иркутской ГЭС, улица Ширямова, от улицы Безбокова до Депутатской улицы. В пробке длиной 3.9 км можно потерять 29 минут, что на 21 минуту больше обычного.

Понятно, что реальность еще печальнее всех раскладов, и те, кто сейчас спешат домой по этому маршруту, вместо получаса проведут в пути все полтора час. В этом случае, по всей вероятности, имеет смысл задержаться на работе и доделать те дела, которые были отложены на утро четверга. Как вариант - зайти в ближайший торговый центр. Все приятнее, чем стоять в пробках.