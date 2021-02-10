«Байкал-Энергия» на своем льду разгромила «Старт» из Нижнего Новгорода Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Хоккеисты иркутской «Байкал-Энергии» в очередном домашнем матче Суперлиги не оставили шансов «Старту» из Нижнего Новгорода, разгромив соперника со счетом 9:4.

Уже к 3-й минуте матча 1250 зрителей на трибунах арены «Байкал» увидели два забитых мяча. На 1-й вперед бело-синих вывел Вячеслав Вдовенко. Уже через минуту нижегородцы восстановили равновесие. Мяч на свой счет записал Александр Егорычев, который еще недавно выступал за иркутскую дружину. Ну а дальше в первом тайме забивали только хозяева. Голы Мартина Ландстрема, Николая Иващенко, Владислава Кузнецова и Руслана Тремаскина обеспечили нашей дружине преимущество в четыре мяча.

Во втором отрезке бело-синие не сбавили оборотов и смогли поразить ворота «Старта» еще четыре раза. Отличились Рауан Исалиев, Мартин Ландстрем, Павел Дубовик и Руслан Тремаскин. Гости в ответ смогли распечатать ворота голкипера иркутян лишь трижды.

Следующий матч «Байкал-Энергия», которая занимает 4-е место в турнирной таблице, проведет 13 февраля. На своем льду наши хоккеисты примут архангельский «Водник», который идет 5-м.