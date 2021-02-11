Детский сад подтопило в Иркутске из-за прорыва канализации в м-не Первомайский Фото: Архив "КП"

Работа детского сада №155 в иркутском микрорайоне Первомайский приостановлена до 15 февраля. Виной тому коммунальная авария, произошедшая на канализационных сетях в близлежащих жилых домах. Из-за прорыва канализации в детском саду подтопило подвал. Руководство садика тут же приняло решение об эвакуации детей. В тот момент в здании находились 122 ребенка.

- Большинство дошкольников уже забрали родители, - рассказали КП-Иркутск в администрации города. – Остальных отвезли в ближайшие детские сады. Так как работа садика временно приостановлена, родителям, которым не с кем оставить ребенка на это время, нужно обратиться к заведующей детсада №155. Она подскажет в какое из образовательных учреждений готово временно принять детей.

Специалисты уже работают над устранением коммунальной аварии в Первомайском, предположительное время окончания работ пока не сообщается.

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