Продажа дополнительных билетов на фестиваль "Звезды на Байкале" начнется 12 февраля

Продажа дополнительных билетов на фестиваль "Звезды на Байкале" начнется 12 января. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Продажа дополнительных билетов на XV Международный музыкальный фестиваль «Звезды на Байкале» начнется 12 февраля. Это стало возможным после того, как, благодаря улучшению эпидемической ситуации, было принято решение об увеличении заполняемости концертных залов до 50%.

-Ранее зрительные залы можно было заполнять всего на 25%. Такое количество билетов на все концерты фестиваля было раскуплено в первый день продаж всего за три часа, - отмечает пресс-служба губернатора Иркутской области. - Продажа дополнительных билетов на «Звезды на Байкале» в кассах театра и на официальном сайте Иркутского музыкального театра начнется одновременно, 12 февраля в 10.00 по иркутскому времени.

Конечно, и эти билеты буквально "сметут" уставшие без музыки и театральных постановок иркутские зрители. Отмечается, что несмотря на коронавирусные ограничения, программу юбилейного XV фестиваля, который был запланирован еще на 2020 год, удалось сохранить практически в первоначальном виде. Стоимость билетов повышать не стали, она такая же, как и в прошлом году - от 1 до 4 тысяч на все дни фестиваля и от 2 до 6 тысяч - на открытие и закрытие. Кроме того, 20 февраля пройдет музыкальный вечер для медиков, вход туда - только по пригласительным. Следует ожидать, что в ближайшее время новые билеты появятся и на спектакли иркутских театров.