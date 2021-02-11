В гостях на радио "КП" - мэр Иркутска Руслан Болотов. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Уже девять месяцев прошло с того момента, как у руля города стал Руслан Болотов. За это время сформировалась команда, претворяются в жизнь новые планы, идет борьба с застарелыми проблемами. Что изменилось в городе за это время и как градоначальник смотрит на его будущее, какие задачи требуется решить срочно? Об этом расскажет сам мэр города на радио «Комсомольская правда» в Иркутске.

В этом году у Иркутска юбилей. Как готовимся? Как будем отмечать? Не внесет ли существенных коррективов в эти планы пандемия? Эти вопросы мы также обсудим в эфире, - рассказала телеведущая, руководитель радиостанции Наталья Кравченко.

В программе «Картина недели» в пятницу, 12 февраля, примут участие мэр Иркутска Руслан Болотов, профессор, доктор исторических наук Станислав Гольдфарб и политолог, публицист Сергей Шмидт.

Слушайте передачу «Картина недели» с мэром Русланом Болотовым на 91.5 FM в Иркутске, 99.5 FM в Братске, смотреть эфир можно на сайте irk.kp.ru