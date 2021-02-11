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Надземный пешеходный переход построили на Байкальском тракте под Иркутском

Он появился возле школы
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Надземный пешеходный переход построили на Байкальском тракте под Иркутском.

Надземный пешеходный переход построили на Байкальском тракте под Иркутском.

Теперь родителям можно не опасаться за ребятишек. На девятом километре трассы "Иркутск-Листвянка" возле недавно построенной там современной школы появился удобный надземный переход, который возвели за пять месяцев. Переход построили по просьбам педагогов. До 2022 года планируется составить перечень школ, возле которых- напряженное движение, там будут установлены переходы.

-Этот надземный пешеходный переход металлический, его длина составляет 30 метров, ширина – 2,2 метра, - уточняет пресс-служба правительства Иркутской области. - Для маломобильных граждан установлены лифты с печами отопления. В переходе уложено противоскользящее резиновое покрытие, установлены антивандальные светильники. В ближайшее время будет подключен мобильный интернет.

Важно и то, что после того, как переход заработал, трасса к Байкалу снова станет по-настоящему скоростной. До этого приходилось искусственно "притормаживать" водителей возле школы, поставить светофор и ввести ограничения.

Уже известно, что подобный переход появится на окраине Иркутска, а границе микрорайонов Синюшина гора и пригородного микрорайона Луговое. Там - четыре места концентрации ДТП.