В Иркутске объявлен сбор старого пластика. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Даже если ты являешься сторонником экологического подхода ко всему, этот момент не так просто реализовать. Ведь совсем не использовать пластик мы не можем, а использованный надо куда-то сдавать. В Иркутске пройдет очередная акция по сбору сложного пластика, организованная экологами при поддержке городских властей.

– Это вторая акция, первая прошла сентябре и нашла хороший отклик среди иркутян. Всего было собрано более 15 кг пластиковых крышек от бутылок, около 130 кг рабочих и нерабочих CD/DVD дисков, а также батарейки, аккумуляторы, лампочки, бритвенные станки и пластиковые банковские карты, – приводят данные организаторов акции в пресс-службе администрации Иркутска. – Собранные рабочие диски отправляем в отдаленные районы Иркутской области для дальнейшего вторичного использования, не рабочие – на переработку. Бритвенные станки, зубные щетки, пластиковые карты, крышки от бутылок отправляются в специализированные предприятия на переработку.

Уточняется, что можно сдать старые компьютерные диски, лучше разделить на те, что можно и нельзя использовать. Пластиковые карты, крышки, люминесцентные лампы ( эти только в упаковке), батарейки, аккумуляторы.

Сдавать старый пластик, а заодно и батарейки можно целый месяц, вплоть до 10 марта, пункт сбора по адресу: ул. 5 Армии, 38, работает весь день.