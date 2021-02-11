Житель Иркутска выстрелил из ружья во время конфликта с рабочими, убиравшими снег Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Днем 11 февраля во время уборки снега с крыш во дворе по улице Партизанская прозвучал выстрел. Пальбой из ружья закончился конфликт рабочих с 53-летним мужчиной.

- Он сначала высовывал ружье из окна, кричал, потом когда мы попросили его переставить машину, вышел и стрельнул нам в ноги, - рассказал полицейским один из рабочих. - И убежал.

Полицейские разыскали стрелка менее, чем за час. Его задержали в подъезде прилегающего многоквартирного дома. Пояснить свои действия стрелок не смог.

- Я приехал с вахты, отдыхаю, - сказал полицейским иркутянин.

Во время осмотра квартиры сотрудники МВД нашли незарегистрированное гладкоствольное ружье. Его он прятал в диване. Задержанного отправили на освидетельствование, так как имелись все признаки опьянения.

Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям «Хулиганство» и «Угроза убийством». Вахтовику может грозить лишение свободы. Кроме того, уже составлено три протокола об административных нарушениях.

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