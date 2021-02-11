Эксперты считают ошибкой скупать доллары и технику при падении рубля. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Не стоит паниковать и скупать валюту при падении курса рубля. Делать это если и необходимо, то, как любые инвестиции, планомерно. О грамотных экономических шагах NEWS.ru эксперт по личному финансовому планированию, член Ассоциации независимых финансовых консультантов Илья Зинин.

- Покупать доллары желательно планомерно, частями, каждый месяц или каждые полгода, например, - отметил финансовый аналитик. - Если до сих пор вы просто хранили рубли, а сейчас вдруг побежите в панике менять их на доллары, — это будет неправильно. В целом вкладываться нужно в активы, которые защищают от инфляции. Конкретные активы я не назову, это все очень индивидуально.

Надо помнить, что валюта может как быстро вырасти, например, до 85 рублей за доллар, так и быстро обвалиться. Есть пример - долларовая паника 2014 года, когда многие запаслись американскими банкнотами, которые затем надолго упали в цене. Вскоре может случиться похожая ситуация.