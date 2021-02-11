Отключение света в Иркутске 12 февраля 2021: адреса, когда дадут электричество Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отключение света в Иркутске 12 февраля 2021 запланировано в части домов Свердловского, Ленинского, Правобережного и Октябрьского округов областного центра. В некоторых зданиях подача электроэнергии прекратится только на 20 минут, а где-то «света» не будет до 5 часов.

- Неудобства будут компенсированы повышением надежности электроснабжения на долгосрочную перспективу, - уточняют в Иркутской электросетевой компании. – Просим отнестись с пониманием.

Отключение света в Иркутске 12 февраля 2021 пройдет в строениях на улицах Ярославского, 4-я и 6-я Советская, Байкальская, 3 Июля, Седова, Каменная, 2-я Карьерная, Безбокова, 2-я Железнодорожная, Кайская, Касьянова, Румянцева, Гоголя, Пушкина.

Отключение света в Иркутске 12 февраля 2021: Свердловский район

Отключение света в Иркутске 12 февраля 2021: Свердловский район. Фото: ИЭСК

Отключение света в Иркутске 12 февраля 2021: Правобережный район

Отключение света в Иркутске 12 февраля 2021: Правобережный район. Фото: ИЭСК

Отключение света в Иркутске 12 февраля 2021: Ленинский район

Отключение света в Иркутске 12 февраля 2021: Ленинский район. Фото: ИЭСК

Отключение света в Иркутске 12 февраля 2021: Октябрьский район

Отключение света в Иркутске 12 февраля 2021: Октябрьский район. Фото: ИЭСК

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