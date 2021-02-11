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Здоровье

Сибирские ученые считают, что омолаживающие инъекции из стволовых клеток способствуют развитию рака

Вероятность заболеть смертельной болезнью повышается
Мария КНЯЗЕВА
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Сибирские ученые считают, что омолаживающие инъекции из стволовых клеток способствуют развитию рака

Сибирские ученые считают, что омолаживающие инъекции из стволовых клеток способствуют развитию рака

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Использование стволовых клеток для лечения и омоложения увеличивает риск заболеть раковыми заболеваниями. Об этом корреспонденту NEWS.ru рассказал главный научный сотрудник ИЦиГ СО РАН Сергей Богачев. И хотя метод лечения более 80 болезней путем введения стволовых клеток эффективен, иногда происходит мутация, клетка превращается в онкологическую.

- Достаточно семи мутаций, чтобы безобидная функциональная единица стала смертельно опасной, - сообщили NEWS.ru сибирские ученые.

Как это происходит? Часто изменяющими факторами называют экологию, вредные привычки, несбалансированное питание. Но бывают случаи, когда это происходит просто так. Почему к подобным процедурам, как введение стволовых клеток, нужно относиться с осторожностью и как появляется раковая клетка и почему заболевание развивается стремительно – читайте здесь.

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