Специалист рассказал, как по суду можно снизить сумму алиментов Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Решение о снижение суммы алиментов возможно. Есть несколько случаев, в которых суд может назначить к выплате меньшую сумму. Как рассказал корреспонденту NEWS.ru юрист и судебный эксперт Юрий Капштык, одним из них может быть наличие престарелых родителей на иждивении алиментщика.

Также снижена сумма алиментов может быть из-за состояния здоровья – если тот, кому предстоит ежемесячно осуществлять выплаты, имеет инвалидность I или II группы и средства нужны ему самому на лекарства.

Возможно, ребенок уже сам устроился на работу (страше 16 лет) или имеет жилплощадь, которая сдается в аренду (старше 14 лет). Такие ситуации также служат поводом для уменьшения выплачиваемой суммы.

В каждом случае, решение о снижении выплат принимается только в судебном порядке. Однако, прежде, чем решиться на такой шаг, корреспондент NEWS.ru предлагает выслушать мнение психолога.

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