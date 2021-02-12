1.5 миллиона рублей в награду за обряды перевела лжецелительнице женщина из Иркутской области Фото: Анастасия Осипова

Две женщины в поезде разговорились, одна из них призналась, что переживает за сына, за его здоровье. Вторая пассажирка, воспользовалась уязвимым эмоциональным состоянием попутчицы, призналась, что она служительница одного из монастырей и может помочь бедняжке.

- При помощи молитв и проведения обрядов она обещала попутчице исцелить ребенка, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. - Женщины обменялись номерами телефонов.

И начались звонки… Знакомая и поезда звонила, говорила, что провела «обряды», нужно заплатить. Сначала 13 тысяч, после к «молитвам» за ребенка присоединилась «настоятельница», та требовала уже более крупные суммы – 20 тысяч и даже полмиллиона.

- При этом потерпевшей сообщалось, что в случае если средства не поступят на счет – с сыном случится беда, - отмечают полицейские.

Побоявшись таких угроз, сибиряка шла в банк, брала кредиты и переводила мошенницам все деньги. В общей сложности, мать перевела им более 1.5 миллиона рублей. Только после этого обратилась в полицию.

- Я хочу предупредить граждан, чтобы в минуты эмоционального состояния (беды, неурядицы, заболел близкий), мошенники пользуются этим, люди берут кредиты, добровольно переводят им деньги, - рассказал женщина в отделе полиции. – Пожалуйста, будьте бдительны, не поддавайтесь на их уловки.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Предварительно сотрудники ГУ МВД Приангарья установили, что попутчицей была 33-летняя жительница Новгородской области.

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