В Иркутской области ликвидируют сельхозпредприятие «Искра».

Сельскохозяйственное предприятие «Искра», на котором некогда выращивали овощи, ликвидируют. Такое решение принято в январе 2021 года. Как сообщил министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков, убытки выросли с 22 млн рублей в 2018 году до 31 млн рублей за неполный 2020-й год. Огромные долги не позволили даже закупать качественные семена, не говоря уже о том, чтобы обновить технику или организовать переработку овощей. Уточним, что 100% акций «Искры» находятся в собственности региона.

Депутаты Законодательного Собрания Иркутской области взяли на контроль ситуацию. На заседании комитета по собственности и экономической политике под председательством Николая Труфанова обсудили этот вопрос. По информации минимущества рассматривались различные варианты, как погасить долги. Однако общество так и не смогло выйти из кризиса.

В свою очередь председатель комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве Роман Габов заметил, что с закрытием предприятия область недополучить около 2 тысяч тонн картофеля и столько же других овощей.

«Это серьезный удар по продовольственному рынку. Безусловно, после ликвидации акционерного общества сельскохозяйственная направленность работы этого производственного комплекса должна быть сохранена – для этого есть вся база, техника и специалисты. Необходимо проработать вопрос и найти инвестора», – сказал вице-спикер ЗС Кузьма Алдаров.

Также депутаты выразили обеспокоенность будущим всего имущества предприятия. В правительстве заверили, что земля, расположенная вдоль Байкальского тракта, будет возвращена в собственность Иркутской области.