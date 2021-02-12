Число случаев заражения COVID-19 в Иркутской области превысило 52 000 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области число случаев заражения коронавирусом 12 февраля превысило 52 тысячи. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Иркутской области. С начала пандемии в регионе зарегистрирован 52 031 заболевший. За сутки диагноз COVID-19 подтвердился у 259 человек.

Конечно, большинство из подхвативших заразу уже здоровы – за сутки выздоровели 339 наших земляков, в общей сложности 47 329. В больницах Приангарья 12 числа продолжают лечить от COVID-19 1854 пациентов. Еще у 6761 зараженного болезнь протекает в легкой форме, они лечатся дома.

Статистику заболеваемости новой коронавирусной инфекцией каждый день омрачают летальные исходы. За сутки умерли еще 9 пациентов: восемь из них сгубил коронавирус. С начала пандемии в Приангарье скончались уже 1986 человек: причиной смерти 1770 стал именно COVID-19, еще 216 были больны еще и другими тяжелыми заболеваниями, которые и привели к кончине.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08