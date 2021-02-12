Цирку в Иркутске разрешили открыться, когда начнутся представления Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев накануне внес в свой указ об ограничительных мерах во время пандемии коронавируса ряд послаблений. Одно из них касалось работы цирков. Им разрешили работу на территории региона. Но, не без условий – обязательное соблюдение «коронавирусных» санитарно-противоэпидемических (дезинфекция, антисептики, масочный режим и т.д), а также сокращенная наполняемость зала. Так, под куполом смогут разместиться не более 25% зрителей от возможного числа.

Так, когда начнутся представления? Пожалуй, это самый логичный вопрос после таких новостей. Однако, организаторы цирковых представлений пока «переваривают» эту информацию и сообщать о старте каких-либо программ не торопятся.

- В феврале представлений не ожидается, - рассказали КП-Иркутск в Иркутском государственном цирке. – Возможно, в марте. Пока у нас нет сообщений, кто будет выступать и когда. Своих артистов у нас нет, ждем когда пришлют программу из Москвы. Тогда сразу и объявим.

Но, не спешите отчаиваться. Провести досуг интересно все же удастся, новые послабления коснулись и театров с концертными залами – туда теперь разрешено впускать до 50% гостей. Так, иркутские театры уже объявили о старте дополнительных продаж билетов на спектакли.

- В Иркутском драматическом театре появились доступные билеты на ближайшую премьеру «Любовь – книга золотая» (16 и 17 февраля), а также на спектакли текущего репертуара февраля и марта, - сообщает драмтеатр.

К "охлопковцам" присоединяются и остальные культурные учреждения, сообщая, что теперь смогут порадовать гораздо больше горожан постановками, концертами, выступлениями.

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