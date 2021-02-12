Водителя, распивавшего алкогольные напитки прямо за рулем, задержали в Тулуне Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Полицейские, приметив водителя и пассажира, распивавших спиртные напитки, прямо во время движения машины по трассе «Сибирь», попробовали остановить машину. На призыв сотрудников ДПС, мужчина отреагировал ускорением своего автомобиля. Началась погоня.

- Пытаясь скрыться, автомобилист грубо нарушал ПДД, хаотично передвигался по всей проезжей части, создавая аварийные ситуации, - сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Иркутской области.

В какой-то момент водитель не смог вписаться в поворот, машину занесло, тогда-то его и задержали. За рулем оказался 29-летний мужчина из Тулунского района, который уже не раз попадался при совершении подобных нарушений и уже даже привлекался к уголовной ответственности за вождение в не трезвом виде, будучи уже лишенным прав садиться за руль.

Составлен административный протокол за отказ сибиряка остановить ТС по требованию полицейского. Вопрос о возбуждении уголовного дела сейчас решается.

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