Сибиряк до смерти забил соседа своей бывшей любовницы за то, что тот громко шумел Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Чунском районе поставлена точка в расследовании убийства 37-летнего мужчины, с которым жестоко расправились по наводке его соседки. Трагедия произошла в июне 2019 года. Тогда местная жительница позвонила своему бывшему любовнику и нажаловалась на своего соседа, который по ее словам вел аморальный образ жизни и постоянно громко шумел.

Мужчина решил помочь бывшей. Для этого даже попросил помощи у своего родственника. Они вместе приехали к дому женщины, зашли к ее соседу и вместо того, чтобы мирно уладить конфликт, начали бить его ногами по голове и телу. От 30 ударов и полученных повреждений, сосед скончался на месте. После этого сообщники скрылись. Одного удалось задержать по горячим следам, второго чуть позже. В отношении обоих было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». На днях они услышали приговор.

- Одного Иркутский областной суд приговорил к 7 годам лишения свободы, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. Второго к 8 годам. Оба будут отбывать наказание в колонии строгого режима.