Погода в Иркутске: 13 февраля снега не ожидается. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске на 13 февраля. Что ждет город? Вест день, как и утром, будет ясно. И - практически совсем не морозно. Эту погоду можно считать подарком на Новый год. Кстати, с праздником! С наступившим новым лунным годом.

- Переменная облачность, без осадков, ветер переменный до 5 м/с, температура -15...-17, - такой, по прогнозу Иркутского гидрометцентра, будет сегодня погода в городе.

В регионе тоже достаточно тепло. Лишь местами может похолодать до -29. По нашим меркам, вполне себе! Однако это днем. Сейчас на улице морозно.

- Сейчас в Иркутске температура –27, что на тринадцать градусов ниже климатической нормы, - это данные Яндекса. - Ощущается как –32С, влажность воздуха повышенная — до 73%. Уровень солнечного ультрафиолетового излучения низкий. Ветер тихий — 1.1 м/с, с порывами до 2.4 м/c. Направление ветра юго-восточное. Ясно. Атмосферное давление высокое — 733 мм рт.ст.