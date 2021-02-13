Фестиваль "Байкальский разлом" и гонки "GT Зимник 2021" запрещены

Толщина льда на Байкале недостаточная. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В ГУ МЧС бьют тревогу. Заявлено около сотни различных зимних фестивалей и гонок на льду Байкала, в 60 городах и поселках. Однако проводить их запрещено. Во-первых, инспекторы просто не успевают проверить, насколько крепок лед - на это необходимо несколько дней, а сообщения приходят поздно. И самое главное - на Ангару и на озеро по-прежнему нельзя выезжать вне переправ.

- МЧС России не рекомендованы к проведению ледовые гонки на льду озера Молодежное в городе Усолье-Сибирское, заезды «Дни скорости на льду Байкала», фестиваль экстремальных видов спорта на льду «Байкальский разлом», в рамках которых предполагается выезд спортивной техники на лед, запланированные на Малом море озера Байкал, открытый чемпионат Иркутска и Иркутской области по ледово-кольцевым гонкам «GT Зимник 2021», мероприятия «Федерации автомобильного спорта Иркутской области» на льду акватории Иркутского водохранилища реки Ангары, - приводят в пресс-службе МЧС перечень особо значимых соревнований, которые пришлось отменить.

Сотрудники Центра ГИМС ссылаются, в частности, на правила, утвержденные правительством региона, где, в частности, сказано, что нельзя разрешать выезд на лед машин тех, кто не участвует в мероприятии. А по водному кодексу страны запрещено передвижение в границах водоохранных зон.

«Мы придерживаемся жесткой позиции. Выезд на ледовое покрытие вне оборудованных ледовых переправ является опасным, угрожает жизни. Поэтому мы также напоминаем об уголовной ответственности, которую будут нести лица, ответственные за организацию и проведение мероприятий, в случае происшествий, повлекших причинение ущерба здоровью людей или их гибель», - подчеркнул Александр Козлов, начальник Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Иркутской области.

В этом году, кроме непредсказуемой погоды, на состояние льда повлияла целая серия подземных толчков. Поэтому лед еще не встал, толщина его имеет резкие перепады, много щелей и торосов.