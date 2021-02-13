Движение транспорта по ул. Красноказачьей в Иркутске ограничено до 16 февраля.

Четыре ближайших дня водителям в Иркутске надо иметь в виду - движение транспорта по улице Красноказачьей будет ограничено. Конечно, не на всей длине улицы, а только на одном ее участке. Рассказываем подробности.

- В связи с производством земляных работ по вскрытию тепловой сети для проведения диагностики и ремонта в районе дома по улице Красноказачья (в районе домом по адресу Декабрьских Событий № 107 Б) с 11:00 13 февраля до 16:00 16 февраля 2021 года будет ограничено движение для автотранспорта по правой полосе улицы Красноказачья – от улицы Трудовых Резервов до улицы Култукская, - сообщается в официальном аккаунте иркутских теплосетей.

Компания приносит свои извинения за доставленные неудобства. Однако все мы понимаем, что такие работы в самом деле необходимы. Просто необходимо учесть это обстоятельство.