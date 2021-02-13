Иркутск и Усть-Илимск лидируют по числу новых случаев коронавируса 13 февраля. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Согласно последним данным статистики оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Иркутской области, в регионе уже зафиксировано 52 тысячи 281 случай заражения. Одновременно растет и число тех, кто смог справиться с заболеванием - таковых сейчас 47730. Нужно учесть и тот факт, что выписали за последние сутки 401 пациента. А новый диагноз поставлен 250. Еще один факт, уже трагичный - вирус унес жизни 1777 жителей региона.

-Больше всего новых случаев коронавирусной инфекции фиксируется в крупных городах. Лидер по-прежнему Иркутск - 18499 случаев, из них 68 - за эти сутки, - такова статистика оперативного штаба. - На втором месте - Усть-Илимск - 36 случаев. Братск дал прирост на 23, а Ангарск - на 21.

В большинстве остальных территорий фиксируются единичные случаи инфекции, а во многих прироста за прошедшие сутки нет. .