«Байкал-Энергия» на последней минуте проиграла «Воднику» из Архангельска. Фото: Андрей СИНЬКОВ

Хоккеисты иркутской "Байкал-Энергии" в очередном домашнем матче Суперлиги проиграли на своем льду архангельскому «Воднику» со счетом 2:3.

В первом тайме 2570 зрителей на трибунах дворца «Байкал» увидели три забитых мяча. Дважды бело-синие отличились усилиями Рауна Исалиева и Павла Дубовика. Гости ответили на это голом в исполнении своего лидера Евгения Дергаева. Тот же Евгений Дергаев в концовке первой 45-минутки не смог реализовать 12-метровый штрафной удар, который блестяще отразил наш голкипер Григорий Лапин.

Второй отрезок получился менее результативным. На 50-й минуте гости восстановили равновесие. Равный счет продержался до самой концовки. Когда казалось, что дело идет к ничейному результату, на последней минуте хоккеисты «Водника» заработали угловой, который реализовал Евгений Дергаев. Лидер архангелогородцев принес победу своей команде.

Следующий матч «Байкал-Энергия» проведет 20 февраля. На своем льду иркутяне примут хабаровский «СКА-Нефтяник».