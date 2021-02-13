В иркутском зоосаде записали на видео крик марала, недовольного посетителями .

И все бы хорошо в зоопарках - кормят, ухаживают, врагов никаких нет. Но нет свободы. И нет покоя - как -никак, от посетителей, которые приходят посмотреть на животных, никуда не скроешься. Конечно, олени, как и другие, быстро привыкают к людям и даже живо ими интересуются. Но иногда надоедает внимание! Особенно, когда щелкает камера или записывается видео.

- Алтайский марал не очень любит, когда его снимают, и свое недовольство выражает крайне своеобразным звуком, - по-доброму посмеиваясь над своим постояльцем, записали его грозный рык на видео сотрудники иркутского зоосада.

И в самом деле - рык грозный. То ли пулемет стрекочет, то ли мотоцикл едет, то ли еще что приближается. У каждого свои ассоциации. Но такой крик марала настораживает

СПРАВКА "КП"

Марал - иначе изюбрь, сибирский вид благородных оленей. Маралы крупнее и солиднее своих европейских сородичей.