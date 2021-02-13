Выплата на 5000 положена семьям, у которых ребенок родится до 31 марта 2021. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Выплата 5000 рублей ( так называемая "коронавирусная", "президентская") в декабре была новогодним подарком для семей с детьми до 7 лет. Пенсионный фонд начислял ее автоматически, тем семьям, что получали раньше ежемесячную выплату на ребятишек до трех лет или единовременную, что полагалась на детей от 3 до 16 лет.

- По состоянию на 1 февраля 2021 года в Иркутской области данную выплату получили родители 259 тыс. 243 детей на общую сумму 1 млрд. 296 млн. 215 тысяч рублей, - сообщают в Управлении ПФР по региону.

Однако эта выплата 5000 рублей не была автоматически начислена родителям детей, которые появились на свет с 1 июля 2020 года. Не досталась она и тем, кто до этого не обращался за выплатами.

Им предлагают самостоятельно обратиться с заявлением на эту выплату. Она полагается всем семьям, в которых рождение детей будет зарегистрировано в органах ЗАГС до 31 марта 2021 года включительно. Принимают заявления либо на портале Госуслуг, либо лично в клиентской службе Пенсионного фонда.

Потребуются данные свидетельства о рождении на каждого малыша, ну и, конечно, реквизиты банковского счета, на который будут перечислены средства.