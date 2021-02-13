На Малом море из затонувшей "Тойоты" успела спастись семья из 6 человек

На Малом море можно ехать на машине только по официальным переправам.

Это чудо. Чудо, что из уходящего под лед автомобиля успела выбраться вся большая семья из шести человек, возвращавшаяся на турбазу из поездки на Ольхон. Слишком часто люди погибают, не успев среагировать, оказавшись в ледяной воде. А причина ЧП всегда банальна. Вот и в этот раз иркутяне, возвращаясь на маломорскую турбазу с поездки на Ольхон, решили "срезать путь" и не ехать лишний десяток километров на официальную переправу. Недалеко от мыса Улан-Хада автомобиль провалился в полынью.

«Через десять минут после поступления вызова мы отыскали пострадавших. Люди шли по льду, вымокшие, в шоковом состоянии. У одного из мужчин – сильно порезана рука. Остальные целы. Двое из них – дети 2019 года рождения», - рассказал начальник Сахюртинского поисково-спасательного подразделения БПСО Валерий Николаев.

Но главное - все живы. все спаслись. Пострадавших на вездеходе отвезли на турбазу, по пути сделав повязку мужчине, который, спасая семью, порезал руку стеклом. Спасатели просят - не рискуйте хотя бы детьми.