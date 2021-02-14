Погода в Иркутске: 14 февраля осадков не будет Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Погода в Иркутске 14 февраля будет с переменной облачностью. Снега синоптики не прогнозируют, ветер ожидается со скоростью 4-9 м/с с юго-востока.

- Днем температура воздуха -12…-14, - сообщает Иркутский Гидрометцентр.

Как сообщает Яндекс, атмосферное давление сегодня, 14 числа, высокое для данного времени года – 731 миллиметр ртутного столба. Поисковой портал также приводит статистику: самым холодным этот день был в 1978 году. Тогда столбики уличных термометров показывали -36, а самым теплым – в 1999-ом. Воздух прогрелся до плюсовых показателей, метеорологи зафиксировали +1.

Что касается погоды в Иркутской области? Там также переменная облачность, возможен снег небольшой и даже умеренный. Скорость потоков ветра 2-7 м/с, возможны порывы до 14 м/с. Днем в регионе -12…-17, если небо затянут облака будет все -22…-27. В Катангском районе, как обычно, холодней всего – до -27. Местами в Приангарье до -32.

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