К оказанию плановой медицинской помощи возвращаются медучреждения Братска Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Медицинские учреждения Братска возвращаются к плановой работе. За все время с начала пандемии COVID-19 там был выявлен 3167 раз (данные на 13 февраля). Последнее время за сутки новых случаев заражения в среднем 10-20 человек. Ситуация с заболеваемостью стабилизировалась.

- В Братске также работает пять прививочных пунктов, - сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. - Вакцинировано уже порядка 2,5 тысяч жителей. Кстати, вакцинацию от коронавирусной инфекции внесли в национальный календарь прививок.

Накануне Братск посетил министр здравоохранения региона Яков Сандаков. Он рассказал, что в 2021 году будут посмотрены в Брастком районе несколько фельдшерско-акушерских пунктов – в деревнях Барчим, Новое Приречье, в поселках Луговой и Турма. Также идет работа с документами и техническими заданиями для строительства нового здания перинатального центра, ремонту детской больницы в Братске и в районе.

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