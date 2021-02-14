Семья с детьми на автомобиле провалилась под лед на Малом Море Байкала Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Трагедией мог закончиться отдых семьи на Байкале. Возвращаясь с Ольхона, водитель, в салоне автомобиля которого, кроме него, было пять человек – 38-летняя супруга, две двухлетние дочки и два пожилых родственника, решил «срезать» путь и поехал не по ледовой переправе.

В районе мыса Улан-Хада Малого моря примерно в 50 километров от берега Тойота Хайлюкс начала проваливаться под лед. Иначе как чудом, назвать то, что взрослые сумели не только сами выбраться из автомобиля, но и спасти детей – и не назовешь.

- Глубина в месте провала – 7 метров, - сообщили после сотрудники МЧС России по Иркутской области, приехавшие на вызов.

Людей промокших, в шоковом состоянии со льда, конечно, забрали и увезли греться на одну из баз отдыха.

- В отношении водителя за такое грубое нарушение правил составлено два протокола о нарушениях - за перевозку пассажиров, не отвечающую требованиям безопасности, и за выезд на лед вне переправы, - отмечают спасатели.

Сотрудники ГИМС отмечают, что лед в заливах еще не набрал достаточной толщины, есть резкие перепады.

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