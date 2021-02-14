Зурхай на 15 февраля: гороскоп от бурятских лам советует заводить друзей Фото: Яна ЛИСИНА

Бурятские ламы ежедневно составляют гороскоп - зурхай. Так, зурхай на 15 февраля говорит о том, что благоприятным этот день будет для тех, кто родился в Год лошади или собаки. В 4-ый лунный день хорошо будет открыть вклад в банке, направить свои силы на учебу или постижение науки.

- Благоприятно 15 февраля проводить обряды «һүлдэ дуудаха», «даллга абаха», «жабтуй», - сообщает сайт традиционной Сангхи России. – Также хорошо начинать лечение, приводить в дом невестку и отдавать дочь в жены.

В этот день можно не только родниться, но и заводить новых друзей. Для тех, кто увлекается шитьем одежды – самое время скроить себе обновку. Если давно хотели что-то продать – 15 февраля самое время. Благоприятен день и для строительства дома.

Чего делать 15 февраля не стоит, согласно зурхаю, так это ссориться, спорить, вспоминать обиды. Не стоит в понедельник отправляться в путь – жди плохих вестей. Острожными следует быть людям, родившимся в Год мыши и свиньи. День для них неблагоприятный.

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