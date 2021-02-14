78 жителей Иркутска заразились коронавирусом за сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Карта распространения коронавируса в Иркутской области 14 февраля сообщает о том, что наибольшее число заражений в регионе за сутки произошло в областном центре. Лаборатории города насчитали еще плюс 78 жителей с диагнозом COVID-19. Итого в столице Приангарья с начала пандемии коронавирус подтверждался уже 18 577 раз. И по этому показателю уже ни один город региона Иркутск не догонит.

На втором месте следует Ангарск. В соседнем городе за последние 24 коронавирус нашли еще у 41 сибиряка. Всего – 4909. В лидерах 14 февраля также Усть-Илимск и еще 23 новых заражения, итого – 3296.

Далее идет Братск, где плюс 16 зараженных, 3183 в общей сложности. 15 заболевших в Иркутском районе, 14 – в Шелеховском. После - уже единичные случаи заражения. Это неудивительно, так как и общее количество положительных тестов за сутки в области уменьшается, сегодня, 14 февраля, их было 248.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области 14 февраля: территории Приангарья

Карта распространения коронавируса в Иркутской области 14 февраля: территории Приангарья. Фото: Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области

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