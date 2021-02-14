Отключение отопления в Иркутске 15 февраля 2021: адреса, когда дадут тепло Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отключение отопления в Иркутске 15 февраля 2021 планово пройдет в части домов в Правобережном, Свердловском, Октябрьском, Ленинском округах. Тепла в домах не будет от четырех до восьми часов. Большинство отключений начнется в 9 утра.

- Теплоснабжение будет отключено на несколько часов для ремонтных работ на тепловой сети, чтобы избежать аварийной ситуации в будущем, - сообщает Оператор Теплосети Иркутска.

Отключение отопления в Иркутске 15 февраля 2021 ожидается в домах на улицах Кайская, Терешковой, Клары Цеткин, Чайковского, Шпальная ветка, Байкальская, Богдана Хмельницкого, Тухачевского, в переулке Пионерский и на станции Горка (см.таблицу).

Отключение отопления в Иркутске 15 февраля 2021: адреса

Отключение отопления в Иркутске 15 февраля 2021. Фото: оператор Теплосети Иркутска

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