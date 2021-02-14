Стало известно, когда в Иркутске потеплеет до +2 градусов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Иркутск аккурат к уже выходным 13-14 февраля пришло похолодание, что весьма некстати. Надеемся, ничьих планов небесная канцелярия не нарушила. Но вот наступает новая рабочая неделя и логичным будет вопрос, какой будет погода в Иркутске? Спешим вас обрадовать! На неделе иркутян ждет потепление до -2, а то и +2 градусов. Но обо всем по порядку.

Погода в Иркутске 15 февраля, по сообщения Гидрометцентра России, будет солнечной, днем -15, без осадков. Во вторник в областном центре – облачно, -10, обойдется без снега (он будет идти в ночь с 15 на 16-ое).

- В среду, 17 числа, в Иркутске -2, облачно, скорость ветра до 4 м/с, - радует горожан Гидрометцентр России. – В четверг, 18 февраля, в городе потеплеет до +2. Будет идти снег или мокрый снег, скорость ветра ожидается всего 2 м/с.

В пятницу, 18 февраля, снова будет идти снег. Начнет холодать. Уличные термометры покажут -4, в субботу, будет уже -9, сохраняется вероятность небольшого снега. Сбудутся ли прогнозы? Увидим! И уже совсем скоро.

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