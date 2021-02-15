Пенсионер МВД помог найти угнанный автомобиль в Иркутской области. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

Вновь попробовать себя в роли сыщика пришлось на днях пенсионеру МВД Сергею Исаеву из Алзамая. Находясь на даче, мужчина заметил заброшенный гараж, ворота которого были засыпаны снегом. Подойдя поближе, он увидел, что внутри стоит автомобиль Нива. Опытный экс-полицейский решил, что машина может быть угнана и сразу сообщил о находке в местный отдел МВД.

И не ошибся. Полицейские выяснили, что за несколько дней до этого, заявление об угоне его Нивы подавал 70-летний мужчина. Вскоре авто вернулось к законному владельцу, а угонщики были задержаны. Ну а внимательный Сергей Исаев получил грамоту и ценный подарок от своих бывших коллег. Поблагодарил его начальник ОМВД России по Нижнеудинскому району Хачатур Григорян. Он вручил Сергею благодарственное письмо и ценный подарок.

- Сергей Исаев всегда был неравнодушный и очень ответственный сотрудник, - отметил Хачатур Григорян. - Неудивительно, что он сразу отреагировал и принял необходимые меры.

Добавим, что Сергей Исаев прослужил в МВД с 2005 по 2019 год. Начинал службу с милиционера патрульно-постовой службы, вышел на пенсию с должности помощника оперативного дежурного.