20-летний парень погиб в столкновении Тойоты и лесовоза в Братске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Страшная авария произошла вечером, 14 февраля недалеко от Братска. Около 19.30 на трассе «Вилюй», Тойота Королла врезалась в лесовоз, который ехал в попутном направлении. От удара японский седан превратился в груду искореженного металла.

- От полученных травм на месте скончался 20-летний пассажир Тойоты, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Водитель Короллы и еще две пассажирки госпитализированы. Оказалось, что 34-летний братчанин, который находился за рулем легковушки, является злостным нарушителем правил дорожного движения. Только за 2020 год его 38 раз штрафовали за превышение скорости.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту этого крупного ДТП. Автоинспекторы еще раз призывают водителей соблюдать скоростной режим на трассах и городских улицах. Это поможет избежать серьезной аварии.