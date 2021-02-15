Жительница Киренска набрала кредитов и «подарила» мошенникам 80 тысяч рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мошенники продолжают обманывать доверчивых жителей Иркутской области. На этот раз на удочку аферистов попалась 40-летняя жительница Киренска. Ей позвонил мужчина и, представившись сотрудником службы безопасности банка, рассказал, что преступники оформили на ее имя кредит на 500 тысяч рублей и пытаются снять со счетов эти деньги. Чтобы спасти всю сумму, «специалисты банка» позвонили женщине с 25 разных номеров. Они уговорили ее оформить «встречный» кредит и сказать данные с лицевой и оборотной стороны карты, а также коды из смс сообщений банка.

Через несколько минут, мошенники провели серию операция, и списали со счета сибирячки более 80 тысяч рублей.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Оказалось, что все 25 звонков женщине поступили с номеров телефонов, зарегистрированных в Москве.

Полицейские дают грустную статистику. С начала этого года аферисты обманули уже более 100 жителей Иркутской области.