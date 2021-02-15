Забайкалье и Бурятия в аутсайдерах по качеству жизни, Иркутск занял место в середине списка. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Рейтинг российских регионов по качеству жизни по итогам 2020 года составило РИА Новости. Аналитики сравнивали около 70 различных баз данных, учитывая массу нюансов, из которых и состоит жизнь в российских регионах.

- В 2020 году качество жизни в большинстве российских регионов практически не изменилось, - отмечают аналитики. - Первые строчки рейтинга, как и годом ранее, занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область. В замыкающей тройке появился один новичок — с Карачаево-Черкесией и Тывой теперь соседствует не Еврейская автономная область, а Забайкальский край.

Первые позиции в рейтинге - за Москвой, Санкт-Петербургом и Подмосковьем. В список лучших вошли также Татарстан, Белгородская и Ленинградская области, Краснодарский край, Воронежская область и Ханты-Мансийский автономный округ - Югра и Калининградская область.

Нам интересны позиции сибирских регионов, а также Бурятии и Забайкалья.И тут такая ситуация. За год Иркутская область прибавила в качестве жизни, поднявшись с 63 места на достойное 55. Немного впереди, опередив буквально на одну тысячную показателя, Кузбасс. Среди соседних регионов лучше всех, как обычно, смотрится столица Сибири - Новосибирск, у него 22 место. А вот Красноярск за год ушел назад, спустившись с 38 до 46 места. Что касается восточных соседей, то их положение незавидное. Бурятия оказалась на 81 месте, снизившись за год с 77, а Забайкалье и вовсе "спорит" с Тувой за последнее место рейтинга, опустившись с 82 до 84 позиции. В списке аутсайдеров также Алтай.