Поздравьте близких с 23 февраля и 8 марта через «Комсомолку» Фото: Мария ЛЕНЦ

Совсем скоро два любимых всеми праздника - 23 февраля и 8 марта! Сначала дамы будут поздравлять своих защитников, а затем кавалеры порадуют женщин теплыми словами и подарками.

Поздравления для родных, друзей, коллег вы можете отправить в нашу редакцию - а мы опубликуем их в газете или озвучим на радио «Комсомольская правда» в Иркутске (91,5 FM). Такой подарок вашим близким запомнится надолго! Расскажите, как цените и любите их и чего хотите пожелать им в эти праздничные дни. Слова признательности прочитает и услышит весь город!

Итак, поздравления принимаются с 23 февраля, контактный номер - 89500830879 (Алёна). Стоимость подачи - 500 рублей. Примерный объем - несколько строк.