«Комсомолка» запускает телемагазин в Иркутске Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За время пандемии мы привыкли делать покупки в режиме онлайн, не выходя из дома. Для вашего удобства «Комсомольская правда» в Иркутске запускает свой телемагазин!

Что будет в продаже? Увидите! Пока раскроем только то, что ведущие станут подробно рассказывать вам об их качестве, преимуществах и возможностях использования, чтобы вы смогли оценить - а вдруг это та самая вещь, в которой вы давно нуждались?

Трансляции будут идти на сайте irk.kp.ru и в наших соцсетях, а также на телеканале ТИВИСИ HD. Оформить заказ можно на сайте продавца или по телефону, указанному в программе. Слушайте ведущих внимательно: на все товары телемагазина «КП» предоставляется скидка по озвученному в эфире промо-коду.

Добавим, что все товары из нашего телемагазина выставляются на сайте «КП» с ценой, скидкой и в лимитированном количестве на один месяц.

Приглашаем партнеров. Подробности по телефонам: (3952) 204-529, 89500519746. Заявки на участие принимаются на электронную почту: elena.sokolova@phkp.ru.