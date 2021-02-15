Уже около 29 тысяч жителей Иркутской области сделали прививки от коронавируса. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Прививочная кампания против коронавируса продолжается в Иркутской области. Напомним, массово сейчас делают прививки вакциной ГамКовидВак ( знаменитым уже «Спутником»), часть медиков получает защиту новосибирской вакциной, разработанной «Вектором». У ГамКовидВак минимум противопоказаний, и все же здоровье каждого оценивает врач – проверяют температуру, давление, проводят осмотр. Это важно – каждый пятый из тех, кому делают укол, пожилого возраста и, конечно, уже имеет проблемы со здоровьем.

-Более 6 тысяч из тех 29, что уже сделали прививку – старше 60 лет, - сообщил на заседании оперативного штаба министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков.

На днях, 13 февраля, в Иркутскую область поступило 13 230 доз вакцины. А всего получено более 56 тысяч доз. Действует 62 прививочных пункта. Уколы ставят «с колес» - желающих много, люди записываются в очередь – по телефону регистратур и через интернет – через портал «кврачу38» и Госуслуги.

- На сегодня в регионе уже привито 6 398 человек старше 60 лет, - уточняет глава региона Игорь Кобзев. - Вакцинация данной возрастной категории очень важна. Кроме того, жителям пожилого возраста с диагнозом COVID-19 региональный минздрав настоятельно рекомендует госпитализироваться. В условиях стационара за такими пациентами будет организован соответствующий контроль, при необходимости будет оперативно решен вопрос об использовании дорогостоящих препаратов. Это также касается пациентов с сопутствующими заболеваниями, ухудшающими течение ковид-инфекции.

По этому поводу региональное министерство здравоохранения выпустило специальную памятку, в которой указано, что в больницу при диагнозе коронавирус должны госпитализировать всех, кто старше 60 лет, либо старше 50 лет, но болен сахарным диабетом, который очень опасен в сочетании с COVID-19.

- Врачам очень важно не только лечить само заболевание, что можно делать и амбулаторно у более молодой и здоровой части жителей Иркутской области, но и проводить постоянное наблюдение за людьми в возрасте, чтобы не допустить прогрессирования болезни и вовремя дополнить терапию необходимыми лекарствами и процедурами, - уточняют в минздраве. – Мы просим не отказываться от предложений докторов на госпитализацию в стационар.

Места в стационарах точно есть. Сегодня для пациентов развернуто 3279 коек, а на лечении находятся 1835 человек. Еще 6, 5 тысяч человек получают препараты и находятся под наблюдением специалистов дома.

На этой неделе в Иркутской области начнется вакцинация призывников. Новобранцы должны уходить в армию уже привитыми. Поэтому с 17 февраля они будут получать направления в прививочные кабинеты поликлиник. На призывных пунктах этого делать нельзя – сам препарат очень придирчив по отношению к условиям хранения.