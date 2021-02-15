Сибиряк убил свою бабушку и ее сестру Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Уйти жить к своей сестре пришлось 67-летней жительнице бурятского села Нижний Торей, после того, как ее 28-летний внук, живший с ней, целый месяц пил, не просыхая. Вечером, 13 февраля внук, вновь напившись, решил навестить бабушку. Однако при встрече, они сильно поругались. Разъяренный мужчина схватил полено и с силой несколько раз ударил им бабушку по голове. Когда пожилая женщина упала, он добил ее ножом. Услышав шум, в комнату зашла ее 59-летняя сестра. Она также получила от гостя удары поленом и ножом. От полученных травм обе женщины скончались на месте.

Утром навестить хозяйку дома и поздравить ее с днем рождения пришел племянник, который и нашел тела. Он сразу позвонил в полицию. Сыщикам удалось задержать сбежавшего убийцу по горячим следам.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии. – Сейчас выясняются все подробности преступления. Также решается вопрос о заключении задержанного под стражу.