Актер иркутского драмтеатра Александр Братенков получил звание Заслуженного артиста России. Фото: пресс-служба Иркутского академического драматического театра им. Н.П. Охлопкова

Актеру Иркутского академического драматического театра им. Н.П. Охлопкова Александру Братенкову присвоено звание Заслуженного артиста России. Указ о награждении подписан Президентом России 12 февраля.

К слову, в этом году Александр Братенков отмечает 25-летие своей творческой деятельности. С 1996 года, что артист служит в драмтеатре, он отыграл около 100 ролей. В его послужном списке – героические и лирические, комедийные и драматические, острохарактерные и эпатажные образы.

- На спектаклях с Александром Братенковым зал всегда полон зрителей, - отметили в пресс-службе драмтеатра. - Многие из постановок с артистом в главной роли являются долгожителями и годами не сходят с подмостков Иркутского драматического театра.

Добавим, что ранее государственных наград подобного уровня актеры иркутского драмтеатра были удостоены в 2013 году. Теперь в труппе служит 13 заслуженных артистов России и две народные артистки России.